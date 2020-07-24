В Киеве в больницах остается более 280 пациентов с COVID-19, - Кличко
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. 1 человек умер", - рассказал мэр.
На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
- 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет
- 7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.
"В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 121 человек. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева", - отметил Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 16. Но в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.
Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус.
- Отметим, по позапрошлую сутки зафиксировали 112 новых случаев против 118 вчера.
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