В Киеве семьи погибших участников АТО получат дополнительные льготы, - КГГА
Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что этим решением утверждается: ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность; предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших; компенсация за лечение членов семей погибших; дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования г. Киева.
Также упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей, сообщили в КГГА.
Однако в госадминистрации пока не уточнили размер материальной помощи для членов семей погибших в АТО.
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