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Espreso.tvОбществоВ Киеве семьи погибших участников АТО получат дополнительные льготы, - КГГА

В Киеве семьи погибших участников АТО получат дополнительные льготы, - КГГА

В столице участникам антитеррористической операции на востоке Украины и семьям погибших военнослужащих окажут дополнительные льготы

Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что этим решением утверждается: ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность; предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших; компенсация за лечение членов семей погибших; дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования г. Киева.

Также упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей, сообщили в КГГА.

Однако в госадминистрации пока не уточнили размер материальной помощи для членов семей погибших в АТО.

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