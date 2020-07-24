В Киев доставили 13 раненых на Донбассе военнослужащих
24 июля, 2020, 15:52
Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона осуществлено плановую медицинскую эвакуацию - 13 военнослужащих доставлены в Киев
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
"Военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26 тринадцать военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в военный госпиталь, расположенный в Киеве", - говорится в сообщении.
Раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.
Сейчас украинские воины размещены в профильных отделениях киевского госпиталя и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.
Сегодня, 24 июля, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона осуществлено плановую медицинскую эвакуацию ....Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины пятницы, 24 июля 2020
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