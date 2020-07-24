В херсонском аэропорту приложение "Дія" заработало на паспортном контроле
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей Богданович.
"Международный аэропорт "Херсон" принимает мобильное приложение "Дія" на паспортном контроле при внутренних авиаперевозок. Сегодня лично проверил готовность", - написал Богданович.
Он отметил, что теперь слетать в Киев или Львов можно, предъявив ID-карту или загранпаспорт в мобильном приложении.
Заместитель председателя ОГА поблагодарил директора аэропорта Виталия Кучерука за быструю реакцию на предложение стать одним из первых аэропортов, который использует современные способы идентификации личности.
Международный аэропорт "Херсон" принимает мобильное приложение Дія на паспортном контроле при внутренних авиаперевозок ....Опубликовано Андреем Богдановичем пятницы, 24 июля 2020
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