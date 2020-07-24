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Espreso.tvОбществоВ херсонском аэропорту приложение "Дія" заработало на паспортном контроле

В херсонском аэропорту приложение "Дія" заработало на паспортном контроле

Аэропорт "Херсон" принимает мобильное приложение "Дія" на паспортном контроле при внутренних авиаперевозках

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей Богданович.

"Международный аэропорт "Херсон" принимает мобильное приложение "Дія" на паспортном контроле при внутренних авиаперевозок. Сегодня лично проверил готовность", - написал Богданович.

Он отметил, что теперь слетать в Киев или Львов можно, предъявив ID-карту или загранпаспорт в мобильном приложении.

Заместитель председателя ОГА поблагодарил директора аэропорта Виталия Кучерука за быструю реакцию на предложение стать одним из первых аэропортов, который использует современные способы идентификации личности.

Международный аэропорт "Херсон" принимает мобильное приложение Дія на паспортном контроле при внутренних авиаперевозок ....

Опубликовано Андреем Богдановичем пятницы, 24 июля 2020

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