В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках в западных областях
24 июля, 2020, 16:51
В западных областях Украины 26-27 июля существует риск повышения уровня воды в реках
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов., без негативных последствий ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-