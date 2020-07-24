В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках в западных областях

24 июля, 2020, 16:51

В западных областях Украины 26-27 июля существует риск повышения уровня воды в реках

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов., без негативных последствий ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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