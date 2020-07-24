В Донецкой области подросток убил таксиста и продал его авто

24 июля, 2020, 18:02

Подросток ударил ножом таксиста, который его подвозил, а машину убитого продал знакомым

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"За оказанную услугу таксист вместо денег получил ножевые ранения, которые стоили ему жизни. Несовершеннолетний пассажир спрятал тело водителя, а его автомобиль в тот же день продал. За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

В полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже мужа, который работает таксистом. По словам заявительницы, он поехал на заказ и не вернулся.

В результате следственно-оперативных действий оперуполномоченные Мангуша установили обстоятельства исчезновения мужчины, а впоследствии - и причины его гибели.

Как выяснили правоохранители, на днях 53-летний водитель такси, отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его лицо полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов автомобиля.

В ходе опроса пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль был изъят у новых владельцев.

Подозреваемый задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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