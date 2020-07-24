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Espreso.tvОбществоВ церквях Греции объявили "день траура" по поводу первой молитвы в Святой Софии в Стамбуле

В церквях Греции объявили "день траура" по поводу первой молитвы в Святой Софии в Стамбуле

24 июля в православных храмах Греции был объявлен "день траура" по поводу первой с 1934 года пятничной мусульманской молитвы (намаза) в храме Святой Софии (Айя-Софии)

Об этом сообщает Rti.fr .

"Сегодня - день траура для всего христианства", - заявил Архиепископ Иероним II.

По всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы "выразить протест против того, что Иероним ИИ, предстоятель Элладской православной церкви назвал "нечестивым оскорблением" бывшего главного византийского храма.

  • Напомним, собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, вновь стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о преобразовании собора в музей. 24 июля в Айя-Софии состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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