В Англии назвали лучшего футболиста года
Об этом сообщает Squawka News y twitter.
Лучшего игрока чемпионата Англии определяла Ассоциация футбольных журналистов. В голосовании Хендерсон опередил полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорд, вратаря "Ливерпуля" Алиссон и защитников Вирджил Ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.
В текущем сезоне 30-летний Джордан Хендерсон провел 40 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Ливерпуля" составляет 28 млн евро.
OFFICIAL: Liverpool captain Jordan Henderson has been voted @theofficialfwa Footballer of the Year. pic.twitter.com/FOOPSFVTEv- Squawka News (@SquawkaNews) July 24, 2020
- 23 июля стали известно, что "Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд.
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