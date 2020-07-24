 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Англии назвали лучшего футболиста года

В Англии назвали лучшего футболиста года


фото: Getty Images
Лучшим игроком АПЛ признан капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон

Об этом сообщает Squawka News y twitter.

Лучшего игрока чемпионата Англии определяла Ассоциация футбольных журналистов. В голосовании Хендерсон опередил полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорд, вратаря "Ливерпуля" Алиссон и защитников Вирджил Ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.

В текущем сезоне 30-летний Джордан Хендерсон провел 40 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Ливерпуля" составляет 28 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать