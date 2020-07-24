Украинский научный проект заблокировал российских пропагандистов с PolitRussia на YouTube

24 июля, 2020, 19:08

Украинская команда Alpha Centauri, которая ведет научно-популярный блог о космосе и освещает космические старты, заблокировала как правообладатель российских пропагандистов с PolitRussia и остановила им монетизацию на YouTube

Об этом рассказал владелец научно-популярного проекта Alpha Centauri Павел Поцелуев в Facebook.

Поцелуев отметил, что PolitRussia использовала без разрешения видео, на которое в украинского канала Alpha Centauri было право собственности.

"Есть на Ютубе некий канал PolitRussia. Отборное дерьмо: расстрелянные "Снегири", "древние укры", ядерные дубины и радиоактивный пепел. Недавно оказалось, что эта помойка в одном из своих видео использовала кусок нашей прямой трансляции неудачного запуска Rocket Lab. Использовала, конечно, без нашего разрешения", - отметил владелец сайта.

"Мы не могли не воспользоваться возможностью защитить свои права по международным законам", - пояснил он.

По его словам, российские пропагандисты получили на свой канал забастовку и отключенную на несколько месяцев монетизацию в размере примерно $10 тыс.

"А чтобы они не сомневались, кто именно их наказал, запрос на удаление был отправлен таким себе правообладателем, как Alpha Centauri Ukraine. Более того, некий правообладатель через партнерскую поддержку YouTube попросил обратить внимание на расистский и дискриминационный "контент", публикуемой на этой полит-п***ше", - резюмировал Поцелуев.

На канале пропагандистов выпустили видеообращение о возможности закрытия проекта.

"Очень плохая новость для всех нас: похоже, что ютуб-канал Политическая Россия, который всех нас объединяет, скоро перестанет существовать. Я не знаю, когда именно это произойдет потому что во многом это зависит не от нас. Последние месяцы наш канал подвергается преследованию буквально со всех сторон - нас пишут жалобы, нам выносят предупреждение за использование непонятно почему запрещенных фотографий и фрагментов видео, модераторы ютуба отказываются помогать нам решать возникающие проблемы ", - сокрушался ведущий канала PolitRussia в последнем видео.

"Формально они имеют право на попытку обжалования, но это важно. Надо будет судиться - судиться", - прокомментировали в Alpha Centauri.

Скриншот на видеообращении российских пропагандистов:

Заявление пропагандистов:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb