Украинца признали лучшим игроком чемпионата России по футболу
24 июля, 2020, 19:24
Украинский полузащитник "Химок" Артем Полярус признан лучшим игроком Федеральной национальной лиги
Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ .
Полярус стал одновременно лучшим игроком, лучшим ассистентом и лучшим легионером второго российского дивизиона.
В этом сезоне 28-летний Артем Полярус провел 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 650 тыс. евро.
- 5 июля питерский "Зенит" победил "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России по футболу, что обеспечило команде чемпионство.
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