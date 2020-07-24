 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинца признали лучшим игроком чемпионата России по футболу

Украинца признали лучшим игроком чемпионата России по футболу


фото: 1fnl.ru
Украинский полузащитник "Химок" Артем Полярус признан лучшим игроком Федеральной национальной лиги

Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ .

Полярус стал одновременно лучшим игроком, лучшим ассистентом и лучшим легионером второго российского дивизиона.

В этом сезоне 28-летний Артем Полярус провел 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 650 тыс. евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать