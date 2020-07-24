Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение больших волн песка

24 июля, 2020, 17:23

Исследователи впервые зафиксировали движение больших волн марсианских песков

Об этом сообщает ScienceMag .

Это открытие развеивает древнее представление о том, что эоловые формы рельефа на Марсе не двигались с момента образования сотни тысяч лет назад. Они также свидетельствуют о более сильных ветрах на Красной планете, чем ожидалось.

Мегаволны на песке образуются в пустынях Земли, часто между дюнами. Они расположены в десятках метров друг от друга и вызывают волнообразное движение каждые десять сантиметров на многих песчаных дюнах.

В отличие от дюн, марсианские эоловые формы рельефа состоят из частиц, вдвое больших за песчинки.

"Грубее, тяжелее крупинки оседают на гребнях, и ветру становится труднее их переносить", - сказала Симона Сильвестро, планетарный ученый Национального института астрофизики в Неаполе.

С начала 2000-х годов велосипеды и спутники неоднократно замечали эти волны на Марсе. Однако они, по мнению исследователей, не меняли форму. Ученые предположили, что волны - реликты периода прошлого Марса, когда ветры через плотную атмосферу были сильнее.

Сильвестро и ее коллеги, с помощью спутника NASA Reconnaissance (исследование) доказали, что волны действительно сползают - просто очень медленно.

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