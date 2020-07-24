Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение больших волн песка
Об этом сообщает ScienceMag .
Это открытие развеивает древнее представление о том, что эоловые формы рельефа на Марсе не двигались с момента образования сотни тысяч лет назад. Они также свидетельствуют о более сильных ветрах на Красной планете, чем ожидалось.
Мегаволны на песке образуются в пустынях Земли, часто между дюнами. Они расположены в десятках метров друг от друга и вызывают волнообразное движение каждые десять сантиметров на многих песчаных дюнах.
В отличие от дюн, марсианские эоловые формы рельефа состоят из частиц, вдвое больших за песчинки.
"Грубее, тяжелее крупинки оседают на гребнях, и ветру становится труднее их переносить", - сказала Симона Сильвестро, планетарный ученый Национального института астрофизики в Неаполе.
С начала 2000-х годов велосипеды и спутники неоднократно замечали эти волны на Марсе. Однако они, по мнению исследователей, не меняли форму. Ученые предположили, что волны - реликты периода прошлого Марса, когда ветры через плотную атмосферу были сильнее.
Сильвестро и ее коллеги, с помощью спутника NASA Reconnaissance (исследование) доказали, что волны действительно сползают - просто очень медленно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор