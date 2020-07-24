У Путина говорят, что найдут способ достроить "Северный поток-2", несмотря на новые санкции США

24 июля, 2020, 14:37

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет способ достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на новые санкции США

Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков заявил, что новые санкции "бесспорно, вызывают обеспокоенность" и что Россия считает их противоречащими международному законодательству.

Однако, по его словам, участники проекту все равно будут искать способ завершить строительство газопровода.

"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа ... Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - сказал Песков.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.



Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".