 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаTwitter может ввести платную подписку на свою социальную сеть

Twitter может ввести платную подписку на свою социальную сеть

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, рассматривает возможность введения платной подписки в связи с негативными финансовыми результатами во втором квартале этого года

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания рассматривает возможность введения платной подписки на свою социальную сеть в связи с негативными финансовыми результатами по итогам второго квартала 2020 года.

Так, во втором квартале 2020 г. операционный убыток компании составил $124 млн.

В то же время отмечается, что решение о введении платной подписки еще не принято и компания продолжит анализировать свои финансовые результаты для оценки необходимости подписки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать