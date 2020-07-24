Twitter может ввести платную подписку на свою социальную сеть
24 июля, 2020, 17:30
Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, рассматривает возможность введения платной подписки в связи с негативными финансовыми результатами во втором квартале этого года
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, компания рассматривает возможность введения платной подписки на свою социальную сеть в связи с негативными финансовыми результатами по итогам второго квартала 2020 года.
Так, во втором квартале 2020 г. операционный убыток компании составил $124 млн.
В то же время отмечается, что решение о введении платной подписки еще не принято и компания продолжит анализировать свои финансовые результаты для оценки необходимости подписки.
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