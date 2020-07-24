Требовали $20 тыс. за освобождение: на Харьковщине задержали злоумышленников, которые похитили мужчину

24 июля, 2020, 16:26

Полиция Харьковской области задержала злоумышленников, которые похитили мужчину и требовали за его освобождение $20 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

"Злоумышленники приехали к дому 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в авто и повезли в неизвестном направлении ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отцу пострадавшего сказали, что вернут сына за выкуп в $20 тыс.

Злоумышленников задержали во время передачи денег. К спецоперации привлекли бойцов корда.

Все трое фигурантов - в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Все были судимы за избиения и имущественные преступления.

По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения проходят обыски.

Задержанным готовят сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: hk.npu.gov.ua

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