Трамп из-за коронавируса отменил съезд республиканской партии, который должен был выдвинуть его кандидатом в президенты

24 июля, 2020, 13:05

Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда во Флориде из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышка заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд - не время", - заявил Трамп.

Читайте также: Трамп впервые обнародовал свое фото в маске и назвал ношение маски "проявлением патриотизма"

При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина.

Накануне демократы Конгресса США обратились в ФБР с просьбой провести брифинг об угрозе вмешательства в выборы в США.

Выборы в США состоятся в начале ноября 2020 года.