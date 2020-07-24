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Espreso.tvОбществоТрамп из-за коронавируса отменил съезд республиканской партии, который должен был выдвинуть его кандидатом в президенты

Трамп из-за коронавируса отменил съезд республиканской партии, который должен был выдвинуть его кандидатом в президенты

Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда во Флориде из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышка заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд - не время", - заявил Трамп.

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При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина.

Накануне демократы Конгресса США обратились в ФБР с просьбой провести брифинг об угрозе вмешательства в выборы в США.

Выборы в США состоятся в начале ноября 2020 года.

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