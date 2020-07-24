Трамп из-за коронавируса отменил съезд республиканской партии, который должен был выдвинуть его кандидатом в президенты
Об этом сообщил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии.
"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышка заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд - не время", - заявил Трамп.
Читайте также: Трамп впервые обнародовал свое фото в маске и назвал ношение маски "проявлением патриотизма"
При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина.
Накануне демократы Конгресса США обратились в ФБР с просьбой провести брифинг об угрозе вмешательства в выборы в США.
Выборы в США состоятся в начале ноября 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор