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Espreso.tvСпортСын Зидана уходит из "Реала": новый шанс для Лунина

Сын Зидана уходит из "Реала": новый шанс для Лунина


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана

Об этом сообщает AS.

По информации источника, вратарь продолжит карьеру во французском "Монпелье". Также мадридцы не будут продлевать аренду Альфонсо Ареоля, голкипер вернется в ПСЖ.

Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с бельгийцем Тибо Куртуа в новом сезоне.

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