Сын Зидана уходит из "Реала": новый шанс для Лунина
24 июля, 2020, 15:28
Мадридский "Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана
Об этом сообщает AS.
По информации источника, вратарь продолжит карьеру во французском "Монпелье". Также мадридцы не будут продлевать аренду Альфонсо Ареоля, голкипер вернется в ПСЖ.
Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с бельгийцем Тибо Куртуа в новом сезоне.
- 21 июля испанский футбольный клуб "Реал" решил вернуть украинца Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
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