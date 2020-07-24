Сын Зидана уходит из "Реала": новый шанс для Лунина

24 июля, 2020, 15:28

Мадридский "Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана

Об этом сообщает AS.

По информации источника, вратарь продолжит карьеру во французском "Монпелье". Также мадридцы не будут продлевать аренду Альфонсо Ареоля, голкипер вернется в ПСЖ.

Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с бельгийцем Тибо Куртуа в новом сезоне.

21 июля испанский футбольный клуб "Реал" решил вернуть украинца Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.