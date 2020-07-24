Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, но потеряли двух боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новотошковского российско-оккупационные войска использовали против бойцов ООС 120-мм минометы, а вблизи Причепиловки и Орехово били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные в ответ применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 июля бойцы ООС ранили двух захватчиков.
23 июля потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.
С начала суток 24 июля вооруженные формирования России 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял позиции у Старогнатовка из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь вследствие этих обстрелов среди украинских военных нет.
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