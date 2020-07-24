Стало известно, когда состоится бой Усика против Чисоры

24 июля, 2020, 17:39

Бой Александр Усик - Дерек Чисора должен состояться в октябре этого года

Об этом сообщает IFL TV .

Менеджер британца Дэвид Хэй заявил, что бой состоится через 6 недель после встречи Уайт - Поветкин.

"Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22 августа пройдет бой Уайт - Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя - и нужно проводить поединок Чисора - Усик. Так что где-то октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторы ", - сказал менеджер британца Дэвид Хэй.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком , если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.