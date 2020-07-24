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Espreso.tvОбществоСбивание Ираном украинского самолета: данные из "черных ящиков" сняли и предварительно проанализировали

Сбивание Ираном украинского самолета: данные из "черных ящиков" сняли и предварительно проанализировали

Французские и канадские органы расследования авиационных инцидентов завили, что информация с обеих бортовых регистраторов самолета украинской авиакомпании, сбитого Ираном, полностью снята и предварительно проанализирована

Об этом сообщили в Twitter французькt Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) и Бюро безопасности на транспорте (TSB) Канады.

"Анализ данных с голосовой и параметрического бортовых регистраторов самолета Boeing-737, регистрационный номер UR-PSR, завершен после четырех дней скоординированной технической работы", - говорится в сообщении BEA - одного из самых авторитетных в мире агентств расшифровки записей "черных ящиков" самолетов.

В то же время Иран поблагодарил BEA "за принятие просьба о технической помощи и за прекрасную и прозрачную работу на высоком уровне".

В Бюро безопасности на транспорте Канады, в свою очередь, подтвердили снятие и предварительный анализ данных с регистраторов самолета.

Пока не сообщается, что именно выяснили специалисты - в соответствии с международными нормами, на это требуется согласие государства, ведет расследование, в данном случае - Ирана.

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