Сбивание Ираном украинского самолета: данные из "черных ящиков" сняли и предварительно проанализировали
Об этом сообщили в Twitter французькt Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) и Бюро безопасности на транспорте (TSB) Канады.
"Анализ данных с голосовой и параметрического бортовых регистраторов самолета Boeing-737, регистрационный номер UR-PSR, завершен после четырех дней скоординированной технической работы", - говорится в сообщении BEA - одного из самых авторитетных в мире агентств расшифровки записей "черных ящиков" самолетов.
В то же время Иран поблагодарил BEA "за принятие просьба о технической помощи и за прекрасную и прозрачную работу на высоком уровне".
В Бюро безопасности на транспорте Канады, в свою очередь, подтвердили снятие и предварительный анализ данных с регистраторов самолета.
Пока не сообщается, что именно выяснили специалисты - в соответствии с международными нормами, на это требуется согласие государства, ведет расследование, в данном случае - Ирана.
(1/2) @Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic. twitter.com/xexSI7RB3E- BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020
TSB confirms completion of download and preliminary analysis of recorders from Ukraine International Airlines flight 752 https://t.co/AdNy5nzndP # PS752 #TSBAir- TSB of Canada (@TSBCanada) July 23, 2020
- Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном и пообещал иски в международных судах в случае отказа Ирана от сотрудничества.
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