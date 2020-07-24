СБУ установила личности и объявила в розыск 5 террористов, причастных к гибели бойцов АТО при освобождении Лисичанска
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате атаки погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения получили 10 других военнослужащих.
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили доказательства причастности к преступлению.
Задокументировано, что в состав террористической группировки, входили двое граждан РФ - жителей Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков - жители Лисичанска и Счастье.
22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе.
21 июля 2020 следователи сообщили пяти установленным боевикам о подозрении.
Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск.
Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.
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