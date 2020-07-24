СБУ установила личности и объявила в розыск 5 террористов, причастных к гибели бойцов АТО при освобождении Лисичанска

24 июля, 2020, 12:39

Сотрудники Службы безопасности идентифицировали и объявили в розыск оккупантов, которые 23 июля 2014 года в Лисичанске напали и убили украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате атаки погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения получили 10 других военнослужащих.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили доказательства причастности к преступлению.

Задокументировано, что в состав террористической группировки, входили двое граждан РФ - жителей Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков - жители Лисичанска и Счастье.

22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе.

21 июля 2020 следователи сообщили пяти установленным боевикам о подозрении.

Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.