СБУ раскрыла хищение 37 млн грн во время реконструкции аэропорта "Борисполь"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что менеджмент коммерческой фирмы в 2017 году победил на тендере по строительству паркинга в аэропорту.
Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов и использовании фирм с признаками фиктивности, что позволило присвоить почти 37 млн грн.
СБУкраины проводят обыски в офисах и по месту жительства фигурантов производства.
В квартире одного из фигурантов изъяли около $ 60 тыс.т более 1,5 млн грн.
Сейчас описывается и изымается документация, подтверждающая противоправную деятельность
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по уклон от уплаты налогов и присвоении имущества в особо крупных размерах.
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