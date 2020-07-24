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Espreso.tvОбществоСБУ раскрыла хищение 37 млн грн во время реконструкции аэропорта "Борисполь"

СБУ раскрыла хищение 37 млн грн во время реконструкции аэропорта "Борисполь"


фото: СБУ
Служба безопасности задокументировала хищения государственных 37 млн грн, выделенных на реконструкцию аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что менеджмент коммерческой фирмы в 2017 году победил на тендере по строительству паркинга в аэропорту.

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов и использовании фирм с признаками фиктивности, что позволило присвоить почти 37 млн грн.

СБУкраины проводят обыски в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов изъяли около $ 60 тыс.т более 1,5 млн грн.

Сейчас описывается и изымается документация, подтверждающая противоправную деятельность

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по уклон от уплаты налогов и присвоении имущества в особо крупных размерах.

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