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Espreso.tvОбществоРоссийская певица Zivert отменила концерты в Киеве из-за "политических преград"

Российская певица Zivert отменила концерты в Киеве из-за "политических преград"

Развлекательный центр "Osocor Residence" заявил, что причиной отмены концерта российской певицы Юлии Зиверт в их клубе в Киеве стали "политические преграды"

Об этом говорится на странице центра в Facebook.

"К большому сожалению концерт ZIVERT в "Osocor Residence" не будет. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить", - говорится в сообщении.

Центр добавил, что готовит для посетителей новые вечеринки.

  • Напомним, российская певица Юлия Зиверт, ранее выступавшая в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине - в частности, в Киеве и Одессе.

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