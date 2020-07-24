Российская певица Zivert отменила концерты в Киеве из-за "политических преград"
24 июля, 2020, 17:06
Развлекательный центр "Osocor Residence" заявил, что причиной отмены концерта российской певицы Юлии Зиверт в их клубе в Киеве стали "политические преграды"
Об этом говорится на странице центра в Facebook.
"К большому сожалению концерт ZIVERT в "Osocor Residence" не будет. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить", - говорится в сообщении.
Центр добавил, что готовит для посетителей новые вечеринки.
- Напомним, российская певица Юлия Зиверт, ранее выступавшая в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине - в частности, в Киеве и Одессе.
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