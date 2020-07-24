Россия затягивает процесс возвращения Украине скифского золота из крымских музеев, - Джапаров

По ее словам, сейчас происходит подача контраргументов.

"Украинская позиция с точки зрения права является очень сильной. Шансы украинской стороны очень большие, потому что те документы, на которые опираемся мы, говорят, что скифское золото, артефакты - это имущество Украины, а не крымских музеев", - отметила Джепарова .

Она добавила, что Россия сменила компанию, представляющую интересы музеев, наняв "одну из самых сильных и самых дорогих компаний в Нидерландах, которая защищала интересы "Газпрома".

Ранее российские государственные СМИ сообщили, что Апелляционный суд Амстердама проведет 2 сентября слушания по вопросу отвода судьи по делу о "скифском золоте". Украинская власть не комментировала это сообщение.