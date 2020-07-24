Россия затягивает процесс возвращения Украине скифского золота из крымских музеев, - Джапаров
Об этом заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила в эфире одного из телеканалов, передают "Крим.Реалии".
По ее словам, сейчас происходит подача контраргументов.
"Украинская позиция с точки зрения права является очень сильной. Шансы украинской стороны очень большие, потому что те документы, на которые опираемся мы, говорят, что скифское золото, артефакты - это имущество Украины, а не крымских музеев", - отметила Джепарова .
Она добавила, что Россия сменила компанию, представляющую интересы музеев, наняв "одну из самых сильных и самых дорогих компаний в Нидерландах, которая защищала интересы "Газпрома".
Ранее российские государственные СМИ сообщили, что Апелляционный суд Амстердама проведет 2 сентября слушания по вопросу отвода судьи по делу о "скифском золоте". Украинская власть не комментировала это сообщение.
- Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 г. принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Аллард Пирсон, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 г. начался новый виток дела - в Апелляционном суде Амстердама.
- 16 июля 2019 г. Апелляционный суд принял предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.
- Предметом судебного разбирательства является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 г. в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.
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