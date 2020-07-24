Россия не позволяет начать разминирование в 13 районах на Донбассе, - представитель Украины на заседании ОБСЕ

24 июля, 2020, 08:05

Россия отказывается утвердить уже согласованные для разминирования 13 районов в зоне военного конфликта на Донбассе

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 23 июля постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ" .

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Рядом с этим, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, по которым сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвода тяжелого вооружения и разминирования. Наиболее тревожным по последнему вопросу является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования ", - сказал Цимбалюк.

Глава миссии Украины при ОБСЕ отметил, что Россия и ее представители в ОРДЛО публично требуют полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, но "продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

Напомним, Трехсторонняя группа договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля и о открытие 2 новых КПВВ .

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