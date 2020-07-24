Расстрел предпринимателя в Киевской области: в полиции сообщили подробности преступления, возбуждено дело об убийстве

24 июля, 2020, 12:04

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Вблизи села Артемовка, что в Бориспольском, неизвестный осуществила прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль" Тoyota Сamry ", за рулем которого находился 44-летний житель города Киева. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что тело убитого передали на судмедэкспертизу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевщины.

Напомним, под Борисполем расстреляли бизнесмена Игоря Плекана, которого в "С14" называли организатором покушения на координатора Сергея Мазура

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