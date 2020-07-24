"Скрыпнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть": в МВД прокомментировали, почему отпустили полтавского нападавшего
Об этом он сообщил в комментарии hromadske.
Шевченко отметил, что решение о том, отпустить нападавшего или нейтрализовать в машине, в которой он направлялся в Киев, принимал лично полковник Виталий Шиян, который был у него в заложниках.
По словам Шевченко, полковник выбрал оптимальный вариант.
"Скрыпнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть, но на то была причина - у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что навредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше сейчас в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату", - отметил Шевченко.
Он отметил, что сейчас мужчину ищут возле села Большой Байрак в Полтавской области. Вокруг села расположен большой массив полей и лесополос, диапазон поиска составляет несколько сотен гектаров.
Шевченко рассказал, что правоохранители поговорили с жителями села, возле которого может скрываться Скрыпник, и попросили не выходить из домов и не контактировать с незнакомцами.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
- Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.
- По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского нападавшего расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе.
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