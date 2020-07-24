"Предвыборная манипуляция": Княжицкий раскритиковал исследования "Рейтинг" электоральных настроений львовян за несоблюдение требований закона

24 июля, 2020, 10:18

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал исследования избирательных настроений львовян социологической группой "Рейтинг" из-за несоблюдения требований закона об обязательном обнародовании заказчика в исследованиях, которые представляют обществу

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

При этом нардеп в ответ на слова главы "Рейтинга" Алексея Антиповича о заказе исследования якобы "самому себе" отметил, что даже в таком случае в дослиження все равно должен быть указан заказчик.

"Заходим в избирательный процесс. Юридически - вскоре а фактически - уже. Одной из форм скрытой политической агитации становятся социологические агентства. Это не новая практика в мировых политтехнологиях. Когда граждане видят показания эксперта социолога, который утверждает, что кандидат С. - непобедимый, а кандидатку Ю. вообще не упоминает в опросах, то практический избиратель точно отдаст голоса за кандидата с, кандидата К., которого социолог поставил на второе место, как главного конкурента кандидата с, но точно не кандидатку Ю (обозначение условные с соблюдением баланса между мужчинами и женщинами). Чтобы такого не происходило, законодатели предусмотрел в избирательном кодексе норму, согласно которой все социологические агентства обязаны в избирательных опросах подавать информацию о заказчике. Такое же обязательство имеют средства массовой информации, которые распространяют эти исследования. Интересно: закон не уточняет, что эта норма действует только во время избирательной кампании, а значит он не имеет ограничений в применении. Украинские политтехнологи и медиа часто ее игнорируют. Обычно для этого используют фирмы, которые к профессиональной социологии не имеют никакого отношения. Но порой нарушениями закона и этики не гнушаются и известные социологи, которые соглашаются становиться инструментом в руках недобросовестных политтехнологов. Вчера во Львове глава известной социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович презентовал "исследования" об избирательных настроения львовян. Интересно, что ни сам известный социолог, ни сайт агентства, ни многочисленные медиа от "медведчуковских" до "свободовских" не называют заказчика исследования. На мой вопрос о заказчике в прямом эфире ток-шоу Алексей Антипович утверждает, что заказал исследование себе. Звучит странно, потому что тогда социологи и брак должны брать сами с собой, хотя ни церковь, ни государство браки такие не признает). Но даже в таком неправдоподобном случае заказчик должен быть указан агентством и в медиа ", - написал Княжицкий.

При этом нардеп отметил, что когда Антипович приводил данные другого исследования во время пресс-конференции, он назвал заказчика.

"Интересно, что на пресс-конференции руководитель" Рейтинга "вспоминал другое исследование, которое эта авторитетная фирма проводила в феврале, в котором назвал заказчика с Международного республиканского института. Почему же не называет сейчас? Ведь тогда, предполагаю было исследование, а сейчас предвыборная манипуляция", - написал Княжицкий.

Нардеп добавил, что утвержденный профессиональной ассоциацией кодекс украинских социологов подчеркивает необходимость называть заказчиков исследований.

"Центр верховенства демократии и права представляет интересную статью о том, почему социологи манипулируют, скрывая заказчиков и как это противоречит этике социолога: https://cedem.org.ua/analytics/zamovnyky-opytuvannya/. Авторы в частности пишут о кодексе украинских социологов, утвержден САУ (профессиональной ассоциацией). "Социолог должен честно и своевременно (до подписания соглашения или заключения контракта) предупредить заказчика, что в случаях обнародования социологом результатов эмпирического исследования он должен указывать спонсора проекта, а следовательно, согласия на обнародование полученной информации заказчик отменяет возможность конфиденциальности организации, которую он представляет ". Поэтому даже" собственное "регулирование социологов предполагает раскрытие информации о заказчиках / спонсоров исследований, несмотря на условия договора о конфиденциальности. Авторы рассказывают о международном опыте. и международные ассоциации и законавство в частности США, Канады, Франции тоже требуют называть заказчиков. Поэтому оправдание руководителя известного агентства й вроде "я сам себе заказал" такие же вероятны, как и слова маленького мальчика, который утверждает, что не он разбил чашку, а она сама упала со стола. И если в общенациональной политике такие манипуляции уже встречаются редко, то местные царьки и олигархики еще долго будут давать "подзаработать" как "левым" фирмочкам, так и опытным социологам ", - подытожил Княжицкий.

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