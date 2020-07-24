"Нет садика - нет работы": в Черновцах на протест вышли родители дошкольников

24 июля, 2020, 17:49

В Черновцах родители детей дошкольного возраста вышли к областной госадминистрации с требованием открыть детсады

Инициаторами акции стали родители, которые теряют доход, поскольку не имеют возможности совмещать работу и уход за детьми, - сообщает "Молодой буковинец" .

"Родителям нужно работать, а они не могут из-за того, что не с кем оставить детей. Я вынуждена нанимать няню и тратить лишние средства. Ведь услуги няни в день стоят 200 гривень. Почти пол заработной платы идет для того, чтобы заплатить ей", - рассказала участница акции Инна Лазоряк.

Участники акции отметили, что уже почти во всех областях Украины открыли детские дошкольные учебные заведения, поэтому требуют такого же разрешения от Черновицкой областной и городской комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - хотя бы в формате посменной работы или работы через день. И добавили: если их требования не услышат, то выйдут на повторный протест.

Между тем, как отметила и.о. директора Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Наталья Гопко, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит возможность возобновления работы детсадов только с 1 августа.

Она отметила, что на Буковине количество инфицированных детей составляет 10% общего числа больных. Поэтому садики еще должны соответственно подготовить к работе, чтобы их воспитанники были в безопасности.

Отметим, в Черновицкой области на сегодня выявлено 5485 случаев COVID-19. Согласно критериям, определенным МЗ Украины , в области можно ослаблять карантин.