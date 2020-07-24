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Espreso.tvСпорт"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира по футболу

"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира по футболу


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" готова продать французского защитника Самюэля Умтити

Об этом сообщает Sport.es .

Руководство "Барсы" уже сообщили французу, что не рассчитывают на него в следующем сезоне из-за качества игры футболиста.

Тренерский штаб "Барселоны" считают, что 26-летний защитник не выступал на должном уровне в текущем сезоне и часто травмировался.

В текущем сезоне 26-летний Самюэль Умтити провел 18 матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с действителен до лета 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.

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