"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира по футболу
24 июля, 2020, 12:46
Испанская "Барселона" готова продать французского защитника Самюэля Умтити
Об этом сообщает Sport.es .
Руководство "Барсы" уже сообщили французу, что не рассчитывают на него в следующем сезоне из-за качества игры футболиста.
Тренерский штаб "Барселоны" считают, что 26-летний защитник не выступал на должном уровне в текущем сезоне и часто травмировался.
В текущем сезоне 26-летний Самюэль Умтити провел 18 матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с действителен до лета 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.
В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.
- 3 июля уже сообщалось, что "Барселона" решила продать французского защитника Самюэля Умтити.
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