Поджог дома Шабунина: полиция отрицает, что на месте происшествия нашли взрывные устройства
24 июля, 2020, 09:19
Полиция Киевщины опровергла информацию об остатках от взрывных устройств, которые нашли на месте пожара дома руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.
"В ходе осмотра изъято пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома", - говорится в сообщении.
Эксперты не выявили каких-либо остатков взрывчатых предметов. Это не подтверждается также показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.
- Напомним, 23 июля утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его дома в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
- Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
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