Поджог дома Шабунина: полиция отрицает, что на месте происшествия нашли взрывные устройства

24 июля, 2020, 09:19

Полиция Киевщины опровергла информацию об остатках от взрывных устройств, которые нашли на месте пожара дома руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

"В ходе осмотра изъято пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома", - говорится в сообщении.

Эксперты не выявили каких-либо остатков взрывчатых предметов. Это не подтверждается также показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.