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Espreso.tvОбществоПоджог дома Шабунина: полиция отрицает, что на месте происшествия нашли взрывные устройства

Поджог дома Шабунина: полиция отрицает, что на месте происшествия нашли взрывные устройства

Полиция Киевщины опровергла информацию об остатках от взрывных устройств, которые нашли на месте пожара дома руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

"В ходе осмотра изъято пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома", - говорится в сообщении.

Эксперты не выявили каких-либо остатков взрывчатых предметов. Это не подтверждается также показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.

  • Напомним, 23 июля утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его дома в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
  • Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
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