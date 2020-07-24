Петрашко считает, что курс гривни комфортный для бизнеса

24 июля, 2020, 22:37

В Украине курс гривни находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает "112.Украина".

"Я считаю, что сейчас есть нормальный баланс. Курс является комфортный для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 грн эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась - так же они сейчас не почувствуют с точки зрения того, что курс 28. Я имею в виду с точки зрения цен на товары ", - сказал Петрашко.

Он добавил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая - около 2,1%.

Отметим, согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD - 2775,59 (24 июля - 2787,79) 100 EUR - 3222,46 (24 июля - 3223 , 66).

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