Пенсионный фонд в июле увеличил финансирование пенсий
24 июля, 2020, 16:00
Финансирование пенсий в июле составило 39,2 млрд грн против 38,8 млрд грн в июне
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"24 июня 2020 г. Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля", - сказано в сообщении.
Отмечается, что финансирование пенсий июля обеспечено на общую сумму 39,2 млрд грн.
- Напомним, в июне ПФУ направил на выплату пенсий 38,8 млрд грн.
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