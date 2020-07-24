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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд в июле увеличил финансирование пенсий

Пенсионный фонд в июле увеличил финансирование пенсий

Финансирование пенсий в июле составило 39,2 млрд грн против 38,8 млрд грн в июне

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"24 июня 2020 г. Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что финансирование пенсий июля обеспечено на общую сумму 39,2 млрд грн.

  • Напомним, в июне ПФУ направил на выплату пенсий 38,8 млрд грн.

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