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Espreso.tvОбществоПатрульные на Тернопольщине нарушали закон при задержании граждан, - прокуратура

Патрульные на Тернопольщине нарушали закон при задержании граждан, - прокуратура

Пять должностных лиц управления патрульной полиции в Тернопольской области привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки областной прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской области.

"По результатам проверки прокуратура внесла на адрес руководства Управления патрульной полиции в Тернопольской области Департамента патрульной полиции документ прокурорского реагирования с требованием устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности. По результатам рассмотрения последнего к дисциплинарной ответственности привлекли 5 должностных лиц", - говорится в сообщении.

Прокуратура области проверяла работников управления патрульной полиции Тернопольщины на соблюдение требований законодательства об административных правонарушениях при применении мер принудительного характера.

В итоге установлен ряд нарушений требований закона в порядке административного задержания и доставления граждан, составления протоколов об административных правонарушениях и тому подобное. В частности, в отдельных протоколах об административном задержании граждан патрульные не указывали времени освобождения правонарушителей, а это, в свою очередь, лишало возможности установить время административного задержания и понять, не держали ли человека сверх разрешенного законом срока.

Среди других нарушений требований закона - сотрудники управления патрульной полиции не сообщали о задержании и фактическом местонахождении задержанной личности, ее родных и близких, а еще не разъясняли задержанным их права.

Всего с начала 2020 года прокуратура Тернопольской области внесла 14 документов реагирования в этом направлении работы, к дисциплинарной ответственности за такие нарушения привлечены 20 полицейских.

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