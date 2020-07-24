Ожидать изменения стоимости кредитов можно через месяц после снижения ставки НБУ, - эксперт
Об этом заявил Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
"Учетная ставка влияет на размер ставок в экономике с большим лагом. Не так, что сегодня снизили, а завтра кредиты стали дешевле. Лаг от изменения учетной ставки до изменения ставок в экономике составляет 6-9-12 месяцев ", - сказал Тарас Козак.
Он пояснил, что примерно через такой же промежуток времени обновленная ставка повлияет на инфляцию.
Он допустил, что со временем, возможно, есть смысл снизить учетную ставку до 5%. Поэтому инфляция увеличится, но все равно будет оставаться в пределах таргету НБУ.
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Правление НБУ 23 июля приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6% годовых.
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Ранее председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко выразил убеждение , что НБУ продолжить политику снижения учетной ставки для удешевления кредитов.
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