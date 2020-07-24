Орган 18 века и уникальные фрески: во Львове откроют для посетителей галереи Гарнизонного храма

24 июля, 2020, 13:37

Гарнизонный храм им. Петра и Павла во Львове с 27 июля откроет для посещений свои галереи

Об этом сообщается на фейсбук-странице Подземелий храма, передает "Еспресо-Захид".

"Желающие смогут больше узнать о прошлом и настоящем величайшей святыни Львова, ознакомиться вблизи с органом храма, увидеть ближе недавно отреставрированную фреску, где изображена карта мира XVIII в., И многое другое", - говорится в сообщении.

В связи с реставрационными работами посещение возможны только в присутствии працивникивхраму.

Всех желающих просят предварительно резервировать время для посещения на сайте https://underpetrapavla.lviv.ua/zarezervuvaty-chas/

Карта мира является частью фрески "Святой Павел - апостол народов", которая была выполнена под руководством Франциска Экштайн ориентировочно в 1740 Реставрацию этой фрески завершили в декабре 2017

Орган в храме также датирован 18 веком. Сейчас он нуждается в реставрации.

Отметим, что очередной этап реставрационных работ в гарнизонного храма планируется завершить в 2022 году.

Храм св. Петра и Павла (бывший костел Иезуитов) построен во Львове итальянским архитектором Джакомо Бриами в 1610-1630 годах. Во время Второй мировой войны крышу храма был поврежден, а в советские времена церковь использовали как книгохранилище.

Храм возобновил работу лишь в 2011 году. Сейчас им занимаются капелланы Центра военного капелланства курии Львовской архиепархии УГКЦ. В храме реализуютьризни пастырские программы, которые отвечают потребностям времени и верующих, в частности военнослужащих, студентов ипотребуючих детей.