Орган 18 века и уникальные фрески: во Львове откроют для посетителей галереи Гарнизонного храма
Об этом сообщается на фейсбук-странице Подземелий храма, передает "Еспресо-Захид".
"Желающие смогут больше узнать о прошлом и настоящем величайшей святыни Львова, ознакомиться вблизи с органом храма, увидеть ближе недавно отреставрированную фреску, где изображена карта мира XVIII в., И многое другое", - говорится в сообщении.
В связи с реставрационными работами посещение возможны только в присутствии працивникивхраму.
Всех желающих просят предварительно резервировать время для посещения на сайте https://underpetrapavla.lviv.ua/zarezervuvaty-chas/
Карта мира является частью фрески "Святой Павел - апостол народов", которая была выполнена под руководством Франциска Экштайн ориентировочно в 1740 Реставрацию этой фрески завершили в декабре 2017
Орган в храме также датирован 18 веком. Сейчас он нуждается в реставрации.
Отметим, что очередной этап реставрационных работ в гарнизонного храма планируется завершить в 2022 году.
Храм св. Петра и Павла (бывший костел Иезуитов) построен во Львове итальянским архитектором Джакомо Бриами в 1610-1630 годах. Во время Второй мировой войны крышу храма был поврежден, а в советские времена церковь использовали как книгохранилище.
Храм возобновил работу лишь в 2011 году. Сейчас им занимаются капелланы Центра военного капелланства курии Львовской архиепархии УГКЦ. В храме реализуютьризни пастырские программы, которые отвечают потребностям времени и верующих, в частности военнослужащих, студентов ипотребуючих детей.
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