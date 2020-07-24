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Espreso.tvОбществоОккупанты заявили, что их пункт пропуска напротив КПВВ "Новотроицкое" будет работать два дня в неделю

Оккупанты заявили, что их пункт пропуска напротив КПВВ "Новотроицкое" будет работать два дня в неделю

Оккупанты будут пропускать людей через пункт пропуска по коридору Оленевка - Новотроицкое два дня в неделю

Об этом сообщают СМИ террористов, передает РБК-Украина .

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.

Украинская сторона отмечает, что по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированные районы направились более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.
 
Напомним, Трехсторонняя группа договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля и об открытии 2 новых КПВВ .
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