Оккупанты заявили, что их пункт пропуска напротив КПВВ "Новотроицкое" будет работать два дня в неделю

24 июля, 2020, 14:40

Оккупанты будут пропускать людей через пункт пропуска по коридору Оленевка - Новотроицкое два дня в неделю

Об этом сообщают СМИ террористов, передает РБК-Украина .

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.

Украинская сторона отмечает, что по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированные районы направились более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.