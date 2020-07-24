 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима "тишины" в Донецкой области

ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима "тишины" в Донецкой области

Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение - на Луганщине

Об этом говорится в ежедневном отчете.

"СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил.

"В вечернее и ночное время миссия зафиксировала присутствие людей на прежних позициях в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского", - отмечается в сообщении.

В то же время подчеркивается, что патрули миссии ОБСЕ и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности на блок-посту вблизи неподконтрольного правительству Кременца Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать