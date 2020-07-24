ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима "тишины" в Донецкой области

24 июля, 2020, 11:30

Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение - на Луганщине

Об этом говорится в ежедневном отчете.

"СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил.

"В вечернее и ночное время миссия зафиксировала присутствие людей на прежних позициях в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского", - отмечается в сообщении.

В то же время подчеркивается, что патрули миссии ОБСЕ и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности на блок-посту вблизи неподконтрольного правительству Кременца Донецкой области.