ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима "тишины" в Донецкой области
Об этом говорится в ежедневном отчете.
"СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил.
"В вечернее и ночное время миссия зафиксировала присутствие людей на прежних позициях в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского", - отмечается в сообщении.
В то же время подчеркивается, что патрули миссии ОБСЕ и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности на блок-посту вблизи неподконтрольного правительству Кременца Донецкой области.
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