Не указал в декларации: Печерский суд закрыл производство против Зеленского
Об этом говорится в постановлении суда .
Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться статьей 105 Конституции право президента на неприкосновенность на время исполнения полномочий.
Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.
"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности ", - говорится в тексте постановления.
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- Напомним, в начале июля Зеленский признался, что в 2019 году его семья получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривень и купила облигаций еще на 5,2 млн гривень, но он не указал это в декларации.
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