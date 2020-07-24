Не указал в декларации: Печерский суд закрыл производство против Зеленского

24 июля, 2020, 20:25

Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии производства против президента Владимира Зеленского. Производство касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии

Об этом говорится в постановлении суда .

Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться статьей 105 Конституции право президента на неприкосновенность на время исполнения полномочий.

Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности ", - говорится в тексте постановления.

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