На Житомирщине коронавирус обнаружили уже во всех районах, - облсовет
24 июля, 2020, 12:55
Два первых случая COVID-19 зафиксирована в Емильчинском районе Житомирской области
Об этом сообщает прес- служба облсовета.
За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 16 новых случаев заболевания COVID-19.
Два первых случая зафиксированы в Емильчинском районе, таким образом коронавирус обнаружили в всех районах Житомирщины.
Всего с начала эпидемии в области переболело и выздоровели от коронавирусной болезни 1 тыс. 329 пациента. От осложнений умерло 35 пациентов.
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