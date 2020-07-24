На Житомирщине коронавирус обнаружили уже во всех районах, - облсовет

24 июля, 2020, 12:55

Два первых случая COVID-19 зафиксирована в Емильчинском районе Житомирской области

Об этом сообщает прес- служба облсовета.

За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 16 новых случаев заболевания COVID-19.

Два первых случая зафиксированы в Емильчинском районе, таким образом коронавирус обнаружили в всех районах Житомирщины.

Всего с начала эпидемии в области переболело и выздоровели от коронавирусной болезни 1 тыс. 329 пациента. От осложнений умерло 35 пациентов.