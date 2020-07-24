На Ривненщине произошла вспышка коронавируса в психушке: заразились 12 человек

24 июля, 2020, 18:39

В Ривненской области в Острожской психбольнице COVID-19 подтвердили у 12 человек. Больных изолировали

Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов, передает Общественное .

В Ривненской области в Острожской психбольнице подтвердили наличие коронавируса у десяти подопечных и двух медицинских сестер.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники - амбулаторно, а больные - изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал", - отметил Сафонов.

Сейчас в психиатрической больнице находится около двух с половиной сотен пациентов и четыре сотни персонала.

Напомним, на Волыни произошла вспышка коронавируса в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, за последние сутки инфицировано 22 человек.

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