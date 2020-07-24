На Ривненщине произошла вспышка коронавируса в психушке: заразились 12 человек
Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов, передает Общественное .
В Ривненской области в Острожской психбольнице подтвердили наличие коронавируса у десяти подопечных и двух медицинских сестер.
"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники - амбулаторно, а больные - изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал", - отметил Сафонов.
Сейчас в психиатрической больнице находится около двух с половиной сотен пациентов и четыре сотни персонала.
- Напомним, на Волыни произошла вспышка коронавируса в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, за последние сутки инфицировано 22 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор