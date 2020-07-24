 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Ривненщине произошла вспышка коронавируса в психушке: заразились 12 человек

На Ривненщине произошла вспышка коронавируса в психушке: заразились 12 человек

В Ривненской области в Острожской психбольнице COVID-19 подтвердили у 12 человек. Больных изолировали

Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов, передает Общественное .

В Ривненской области в Острожской психбольнице подтвердили наличие коронавируса у десяти подопечных и двух медицинских сестер.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники - амбулаторно, а больные - изолированно. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал", - отметил Сафонов.

Сейчас в психиатрической больнице находится около двух с половиной сотен пациентов и четыре сотни персонала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать