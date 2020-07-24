На Киевщине начал вещание телеканал "Белая Церковь - Еспресо"

24 июля, 2020, 14:07

Пополнение в телевизионной семьи "Еспресо": с июля 2020 в городе Белая Церковь заработал еще один корреспондентский пункт

Собственно, это не только представительство телеканала. Это полноценная редакция, которая готовит программы для зрителей Киевщины.

Всего несколько недель слаженной работы понадобилось техническим работникам телеканала и творческому коллективу, чтобы уже 17 июля выдать первый прямой эфир.

"Открытие нового телеканала" Еспресо в Белой Церкви "- это значимое событие для нашего города. Отныне жители Белой Церкви смогут получать информацию из первых источников", - прокомментировала событие главный редактор "Белая Церковь - Еспресо" Екатерина Головина.

Главный редактор телеканала также отметила, что информация для зрителей будет объективной и иметь незаангажированный характер.

"Мы ежедневно рассказывать о главных проблемах, главные темы дня. Все что волнует жителей Белой Церкви. В наших эфирах увидят экспертов, спикеров - тех, кто делает город наш лучшим, цветущим", - уточнила госпожа Головина.

Уже сейчас редакция готовит 3 программы:

"Главные Новости Белой Церкви" - ежедневно в 18:00;

"Детали дня" - актуальная интервью;

"Взгляд Белой Церкви" - мнения жителей города об актуальных событиях из жизни страны.

Белая Церковь было выбрано не случайно, ведь это крупный промышленный центр, где есть несколько крупных предприятий, вроде завода "Росава". Город динамично развивается, а с недавних пор еще и стал административным центром большого района, объединивший юг Киевской области.

На данный момент просмотр телепрограмм на канале "Белая Церковь - Еспресо" доступен для абонентов кабельной сети "Рось-телеком".