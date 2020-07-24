На границе с Польшей задержали латыша в форме пограничника

24 июля, 2020, 16:44

Мужчина говорит, что одежду ему подарила девушка-украинка

Нелегал, одетый в костюм пограничника, пытался незаконно пересечь границу с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает "Еспресо-Запад".

Пограничники рассказывают, что во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" 23 июля наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже, который медленно шел в сторону Польши.

"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На нарушителя оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного нашли пакетик с неизвестным веществом, его направили на экспертизу.