На глазах у 7-летнего сына: на Киевщине расстреляли предпринимателя, которого активист С14 Мазур обвинял в покушении, - СМИ

24 июля, 2020, 08:28

Под Борисполем расстреляли бизнесмена Игоря Плекана, которого в "С14" называли организатором покушения на координатора Сергея Мазура

Об убийстве 23 июля сообщил канал ICTV.

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов. У мужчины попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили ", - говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что киллеры приказали мальчику бежать дальше.

"Он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными", - говорится в сюжете.

Жена бизнесмена рассказала, что "угрозы от неизвестных поступали регулярно".

В ОО "Основа будущего" (преемница "С14") заявили, что убитый - организатор покушения на их активиста Мазура.

Ранее Мазур рассказывал в интервью " Главкому ": "Я точно знаю кто организовал это покушение. Я публиковал это в СМИ. Есть некий Игорь Плекан. Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но у него есть свое условное киллерское бюро ".

В ночь на 10 октября 2018 года в городе Борисполе в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство, в результате чего 61-летний хозяин дома (папа Сергея) был госпитализирован . На момент взрыва в квартире также было еще двое членов семьи - жена и сын. В этой квартире проживает координатор националистической организации С14 Сергей Мазур, которого на момент взрыва не было дома. После инцидента он заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до взрыва.