На Буковине за сутки обнаружили еще 63 случая заражения коронавирусом

92 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.

Он отметил, что число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни.

На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал ... Опубликовано Сергей Осачук пятницы, 24 июля 2020

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