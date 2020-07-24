На Буковине за сутки обнаружили еще 63 случая заражения коронавирусом
Об этом в Facebook написал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 476 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5548 человек", - отметил Осачук.
92 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.
Он отметил, что число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни.
На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал ...Опубликовано Сергей Осачук пятницы, 24 июля 2020
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