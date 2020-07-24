Минюст запустил систему подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО, - Малюська

24 июля, 2020, 13:13

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе

Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах", - написал он.

Сертификат можно приобрести онлайн на сайте ведомства.

"Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил Малюська.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.