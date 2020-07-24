 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМинфин отчитался, куда пошли 66 млрд грн из COVID-фонда

Минфин отчитался, куда пошли 66 млрд грн из COVID-фонда

Правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 24 июля 2020 г. правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кассовые расходы фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд грн.

Кроме того, 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и выплаты им повышенной заработной платы, а также на закупки для больниц необходимого оборудования и реконструкции приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Кроме того, для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд - на пособие по частичной безработице.

Также 1,2 млрд грн выделено Министерству социальной политики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Еще 2,5 млрд грн направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения.

На ремонты и содержание дорог с COVID-фонда выделено 35 млрд грн.

В пресс-служба напомнили, что срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать