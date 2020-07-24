Минфин отчитался, куда пошли 66 млрд грн из COVID-фонда

24 июля, 2020, 16:31

Правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 24 июля 2020 г. правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кассовые расходы фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд грн.

Кроме того, 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и выплаты им повышенной заработной платы, а также на закупки для больниц необходимого оборудования и реконструкции приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Кроме того, для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд - на пособие по частичной безработице.

Также 1,2 млрд грн выделено Министерству социальной политики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Еще 2,5 млрд грн направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения.

На ремонты и содержание дорог с COVID-фонда выделено 35 млрд грн.

В пресс-служба напомнили, что срок действия Фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней.

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