Мы воевали за Украину и не имеем места на своей земле: участники АТО пикетировали мэрию Львова

24 июля, 2020, 17:24

Десятки военных сегодня пришли к стенам Львовского городского совета, чтобы власть наконец решила вопрос с выделением земли для ветеранов

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Шесть лет многодетный отец и ветеран войны Денис Феник ожидает свой законный участок земли. Сейчас он с семьей живет в маленькой квартире жилой площадью 20 кв. метров. 300 дней человек пробыл на фронте. В 2014 году его мобилизовали. Воевал в горячих точках Востока в составе 24-й королевской бригады. Крымское, Бахмутка Авдеевка - города, которые защищал Денис. Впрочем, пройдя ад войны, сейчас опять стоит, но уже на мирной территории, под стенами городского совета и требует законного права на землю.

"Проблема тянется годами, нас кормят обещаниями, - отмечает участник АТО Денис Феник. - Мы уже не верим чиновникам. Требуем, чтобы вмешался Андрей Садовый, поскольку именно от него зависит решение, которое могло бы решить проблему. Мы хотим гарантий от Садового , чтобы наконец проблема сдвинулась с места ".

Выделить землю участникам российско-украинской войны обещают в городском совете еще с 2017 года. Еще тогда выделили 50 га земли для военных. Однако воспользоваться ею ребята до сих пор не могут, документы не позволяют и права собственности на участки до сих пор нет. На свою часть претендует 598 семей. Землю разделили, но при распределении 13 участков "зашли" на соседнюю территорию. И из-за проблем с документацией никто не может воспользоваться землей.

"Раньше участок был на территории Пустомытовского района за пределами всех населенных пунктов, - рассказывает "Еспресо-Запад" соучредитель общественной организации" Социальная защита населения и участников АТО "Леся Турашвили. - Распорядителем земель был Госгеокадастр. После объединения в ОТГ участки вошли в состав Зимноводовской ОТГ. 13 участков перешли к Рясне-Русской, а это совсем другой район. Поэтому власть Обильное-Русской готова отдать городу эти участки, но взамен хочет равноценную землю возле Львова. Сейчас решение за городским главой. Нужно созвать сессию и вынести эти вопросы на рассмотрение городских депутатов, которые обещают нас поддержать ".

Во время акции к пикетчикам вышли и.о. директора градостроительства Сергей Коровайник и директор департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко, которые обещали, что все вопросы проголосуют на сессии. Впрочем, участники акции требовали встречи с Садовым и все вместе зашли в помещение мэрии. Ветеранам удалось пообщаться с Андреем Ивановичем, который пообещал решить вопрос на ближайшей сессии, 6 августа.

Фото: Денис Феник