Мужчину, который взял в заложники начальника полтавского уголовного розыска, до сих пор не задержали
24 июля, 2020, 10:15
По состоянию на 9:00 24 июля правоохранители не задержали полтавчанина Романа Скрыпника, который накануне захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесах
Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии УП .
"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут ", - сказала она.
По словам Лариной, злоумышленник скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в леса.
- Мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, ищут с помощью квадрокоптер .
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