Мужчину, который взял в заложники начальника полтавского уголовного розыска, до сих пор не задержали

24 июля, 2020, 10:15

По состоянию на 9:00 24 июля правоохранители не задержали полтавчанина Романа Скрыпника, который накануне захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесах

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии УП .

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут ", - сказала она.

По словам Лариной, злоумышленник скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в леса.

Мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, ищут с помощью квадрокоптер .