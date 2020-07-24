МАУ отменила часть рейсов до 15 августа из-за запрета Евросоюза

24 июля, 2020, 17:10

МАУ отменила часть рейсов до 15 августа в связи с продолжением Евросоюзом запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период", - говорится в сообщении.

В частности, а период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена и Кишинев.

Кроме того отмечается, что внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов. В Херсон можно будет добраться по средам, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одесса можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Киев-Львов-Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев-Львов в пятницу и Львов-Киев в воскресенье.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев-Амстердам-Киев, Киев-Лондон-Киев, Киев-Париж-Киев, Киев-Торонто-Киев, Киев-Ницца-Киев, Киев-Афины-Киев, Киев-Дубай- Киев, Киев-Стамбул-Киев, Одесса-Стамбул-Одесса, Киев-Вильнюс-Киев, Киев-Тель-Авив-Киев, Одесса-Тель Авив-Одесса, Киев-Рим-Киев, Киев-Милан-Киев, Киев-Неаполь -Киев, Киев-Франкфурт-Киев, Киев-Мюнхен-Киев, Киев-Баку-Киев, Киев-Ереван-Киев, Киев-Мадрид-Киев, Киев-Барселона-Киев.

Также отмечается, что в одной частоты на неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам: Киев - Ницца-Киев (оборотный рейс каждую субботу), Киев-Рим-Киев (оборотный рейс каждую субботу), Киев-Милан-Киев (оборотный рейс еженедельно), Киев- Неаполь-Киев (оборотный рейс каждую субботу), Киев-Мюнхен-Киев (оборотный рейс еженедельно по понедельникам), Киев-Мадрид-Киев (еженедельно оборотный рейс по пятницам), Киев-Барселона-Киев (оборотный рейс каждую субботу).

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