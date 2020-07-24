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Espreso.tvОбществоЛьвовские хирурги удалили женщине опухоль весом более 8 килограммов

Львовские хирурги удалили женщине опухоль весом более 8 килограммов


фото: facebook.com/emergencyhospitall/
Пациентка обратилась к медикам из-за камней в желчном пузыре

Хирурги Центра хирургии Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова обнаружили и удалили пациентке опухоль, которая весила 8 кг и 200 граммов, об этом сообщает пресс служба медицинского учреждения, передает Еспресо.Захид

56-летняя женщина пришла к врачам из-за камней в желчном пузыре. При обследовании специалисты заметили в забрюшинном пространстве - в области между диафрагмой и миской малого таза - огромное новообразования. Из-за размера образования все органы брюшной полости у пациентки сместились влево.

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"Прооперировал пациентку руководитель нашего Центра хирургии Юрий Шаваров вместе со своей командой. Операция длилась всего 1,5 часа, однако ее сложность заключалась в том, что той области находятся крупные сосуды, почка, мочеточник и в целом у тех структур, повреждения которых могут нести риски для жизни ", - говорят в больнице скорой помощи.

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Во время операции женщине удалили желчный пузырь и саму опухоль. После этого все органы встали на свое место, а пациентка уехала домой.

Все фото: facebook.com/emergencyhospitall/

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